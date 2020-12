Bralec zgrožen nad temi prizori: najmanj za avtobus ljudi na kupu (VIDEO)

Bralecnam je posredoval posnetek, ki je nastal na Planini v Kranju. Tam se je zunaj na snegu družilo večje število ljudi, večina brez mask in ustrezne varnostne razdalje. Janez poudarja, da okužbe ne bodo padale, če se bo to dogajalo. »Razumem, da so otroci in da se radi igrajo, a zdravje je na prvem mestu,« je prepričan bralec.Ogorčenje nad takšnim početjem staršev in otrok in druženjem nasploh je na današnji novinarski konferenci izrazil tudi vladni govorec. »Druženje je omejeno na člane istega gospodinjstva! To ne pomeni, da gremo lahko k staršem, starim staršem, tašči ali prijateljem na vikend druženje, nedeljsko kosilo ali postavljanje božičnega drevesa. Gre za neodgovorno početje, ki virusu odpira priložnosti za širjenje,« je dejal. Po njegovem prepričanju je v teh časih ključno, da se držimo ukrepov, saj bomo lahko le na ta način zmanjšali širjenje okužb.»Četudi se počutite dobro, ne družite se. S tem ne spravljate v nevarnost le sebe, temveč tudi svoje najbližje. Možnost prenosa virusa na najbolj ranljive člane naše družbe je zelo visoka, kar povečuje tveganje za širjenje okužb, s tem pa tudi za polne bolnišnice,« je še poudaril vladni govorec.