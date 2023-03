Bralec zgrožen: Ah, ta današnja mladina (FOTO)

»Ah, ta današnja mladina. Zunaj dež, oni pa takole? To se mi zdi tako nespodobno in neprimerno. Zunaj je vse mokro in premočeno, oni pa dajejo noge na sedeže,« se je jezil naš bralec Marko, ko je na deževni dan stopil na avtobus ljubljanskega potniškega prometa in opazil, kako je 16-letni mladenič zavzel štiri sedeže in medtem dan na enega izmed njih svoje premočene superge.

»Zdi se mi, da so mladi povsem izgubili kompas in da ne vedo več, kaj je prav in kaj ne. No, tole se mi vsekakor ne zdi primerno,« je še dodal Marko.

Kaj pa mislite vi? Se vam zdi to primerno?

