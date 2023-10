Bralec že zgodaj zjutraj priča nenavadnemu prizoru (FOTO)

Kot nam sporoča zvesti bralec Darko, je Vrhničane zjutraj pričakal dokaj nenavaden prizor s ptičem v glavni vlogi. Kot ugiba, gre najbrž za ujedo, ki je visela na daljnovodu obrnjena z glavo navzdol.

FOTO: Bralec Darko

Se pa ob tem poraja še vprašanje, zakaj ptice, ki sedijo na daljnovodih, ne strese elektrika? Kot so pred časom razložili na Facebook strani Elektra energije, gre za to, da če ptica počiva samo na enem daljnovodu, je to varno, če pa se ptica s krilom ali drugim delom telesa dotakne druge žice, pa se ustvari vezje, zaradi česar električna energija priteče skozi telo ptice.

