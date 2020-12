Bralec zaman čakal pred pošto: Nevljudno in z grožnjami so me odslovili (VIDEO)

V uredništvo smo prejeli posnetek jeznega bralca, ki je v torek zaman čakal na vrsto v poštni poslovalnici na Cikavi v Novem mestu. Osem strank naj bi ob zaprtju ob 17.58 ostalo pred vrati, po mnenju bralca zaradi »nedela« in »prezgodnjega zapiranja poslovalnice«. V zadnjih 25 minutah naj bi notri spustili in obdelali le dve stranki.»Nevljudno in z grožnjami, da bodo poklicali varnostnika, so nas odslovili, ker oni zapirajo. Med drugim tudi stranko, ki je morala oddati telegram, pa tega ni mogla narediti po telefonu. Organizacija in delovanje Pošte Slovenije, ki opušča poslovalnice, odpušča ljudi in ukinja delovni čas, se dobesedno norčuje iz uporabnikov storitev,« je prepričan bralec.Za komentar smo prosili tudi Pošto Slovenije. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.