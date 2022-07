Bralec Vlado zgrožen nad početjem treh kopalk ob bohinjskem jezeru (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Vlado, ki je bil priča nenavadnim prizorom ob bohinjskem jezeru. Več žensk naj bi si skušalo prisvojiti tamkajšnjo plažo, da naj bi šlo za privat parcelo pa so označile tudi s sprejem zelene barve. »Nekdo si je privoščil privat plažo. Ob mojem obisku so bile na plaži tri ženske in so odganjale kopalce,« pripoveduje bralec., ki je priložil tudi fotografije.

Različne interpretacije lastnikov priobalnih zemljišč

S sprejem so napisale, da gre za privat plažo. FOTO: Bralec Vlado

Z dogajanjem na Občini Bohinj, ki sicer ni pristojna za tovrstne konflikte, niso bili seznanjeni. »Omejitve, ki jih lastnikom priobalnih zemljišč kot izvedba socialne in ekološke funkcije lastninske pravice določa veljavna zakonodaja, so lahko s strani uporabnikov tega prostora različno interpretirane. Tako lahko različno dojemanje omejitev lastninske pravice in pravice obiskovalcev - kopalcev, povezane z redno rabo vode, vodi v nesoglasja,« pojasnjujejo.

Zakon o vodah po navedbah pristojnih na občini glede prostega dostopa do vode določa sledeče:

• Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen, če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena.

• Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda.

Če kopalec ne povzroča škode, mora imeti prost dostop do obale

Z zelenim sprejem so označevale plažo. FOTO: Bralec Vlado

Če torej kopalec ne povzroča škode, mu mora biti dovoljen prost dostop in tudi splošna raba z zadrževanjem na obali. Kot so nam pojasnili na išpektoratu za okolje in prostor, v povezavi z omenjenim dogajanjem niso prejeli nobene prijave. So pa tudi na inšpektoratu opozorili na zakon o vodah, ki pravi tudi: »Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru, bi lahko inšpektor inšpektorata za okolje in prostor ukrepal le, če bi nekdo prost prehod preprečeval s postavljanjem objektov ali drugih ovir.«

V primeru fizičnega odganjanja drugih obiskovalcev svetujejo, da ljudje obvestijo policijo.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.