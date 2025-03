Bralec Vladimir v objektiv ujel oportunista, ki težave povzroča tudi pri nas (FOTO)

Bralec Vladimir nam je poslal svojo fotoreportažo iz Kopra, kjer je v objektiv ujel afriškega svetega ibisa (Threskiornis aethiopicus), invazivno tujerodno ptico, ki v zadnjih letih postaja vedno večja težava v različnih delih sveta – od Floride in Sredozemlja do Slovenije.

Sveti ibis je izrazit oportunist, saj napada gnezdišča drugih ptic, tekmuje za hrano in s tem ogroža naravno ravnovesje v ekosistemih, tudi na zavarovanih območjih, opozarja bralec. Ta velika močvirska ptica izvira iz podsaharske Afrike in Iraka, v Evropo pa je prišla zaradi pobegov iz živalskih vrtov ali namernih izpustov v naravo.

Pri nas je ujel tujerodno invazivno vrsto. FOTO: Vlado Bernetič

Po besedah Vladimirja ga prepoznamo po beli barvi perja, črni glavi, dolgih črnih nogah in značilnem navzdol ukrivljenem kljunu. V dolžino meri od 65 do 75 cm, razpon kril pa doseže več kot en meter.

Še posebej problematična pri naših sosedih

V Evropi se je ta vrsta močno razširila, zabeležili so jo v Belgiji, Franciji, Grčiji, Italiji, Latviji, Litvi, Portugalski in Španiji. Posebej problematična je postala v Italiji, kjer je leta 2019 populacija v severnih regijah dosegla že več kot 10.000 osebkov. Največ jih živi v Lombardiji in Padski nižini, od tam pa se širijo tudi proti Sloveniji.

Pri nas je ujel tujerodno invazivno vrsto. FOTO: Vlado Bernetič

