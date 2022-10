Bralec Vladimir ujel redek pojav na nebu (FOTO, VIDEO)

V večjem delu severne poloble, tudi v Sloveniji, je bilo danes mogoče opazovati delni sončni mrk. Pri nas je bilo videti okoli 36-odstotni mrk, sredina je nastopila ob 12.20, sicer pa se je začel ob 11.18 in končal ob 13.24. Bralec Vladimir je delni sončni mrk opazoval v Idriji in nam poslal čudovite posnetke. Kot pravijo astrologi, bo to velik dogodek, ki bo korenito spremenil življenje večine astroloških znamenj.

Sončni mrk nastane, ko luna pride med sonce in Zemljo ter vrže svojo senco na naš planet. Popolni sončni mrk nastane, ko luna popolnoma prekrije sonce in del Zemlje za trenutek potisne v popolno temo.

