Bralec Vinko na meji: »Pol ure sem čakal, skoraj nobenega Slovenca ni«

Na mejnih, čeprav bo opolnoči začela veljati obveznost karantene ob vstopu v našo državo. Krajše čakalne dobe za vstop v Slovenijo so trenutno na Obrežju in v Gruškovju, po ocenah policije so razmere za ta čas normalne, če ne celo bolj umirjene kot po navadi.To potrjuje tudi naš bralec, ki se je popoldne vrnil iz Hrvaške. Potoval je preko mejnega prehoda Jelšane. »Pol ure sem čakal, samo tujci, skoraj nobenega Slovenca ni.« Vseeno pa so od njega policisti zahtevali, da pokaže dokazilo, kje je bil.