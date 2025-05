Bralec v trgovini opazil kos mesa, cena ga je šokirala! Bi si ga upali pripraviti doma?

Na nas se je obrnil bralec, ki je v eni izmed slovenskih trgovin z živili opazil nekaj, kar ga je dobesedno osupnilo – zrezek wagyu govedine po ceni vrtoglavih 128,51 evra. Gre za kos, težak 0,756 kilograma, kar pomeni, da kilogram tega prestižnega mesa stane kar 170 evrov.

Na prvi pogled se morda zdi, da je cena močno pretirana. A poznavalci pravijo drugače. Vrhunski wagyu steak v restavraciji hitro preseže 250 do 350 evrov, zato je nakup v trgovini – čeprav drag – dejansko precej cenejša različica gurmanskega doživetja.

Pomembno je tudi vedeti, da se wagyu zrezki ne jedo v klasičnih količinah. Zaradi izrazite marmoriranosti mesa, ki pomeni visoko vsebnost maščobe, je priporočena količina med 100 in 150 grami na osebo – to pa je že dovolj, da se človek nasiti. Zrezek, kakršnega je opazil naš bralec, torej zadostuje za približno pet ljudi.

Priporočena količina je med 100 in 150 grami na osebo. FOTO: Vladimir Mironov Getty Images/istockphoto

Kaj je wagyu in zakaj je tako poseben?

Wagyu pomeni »japonsko govedo« in se nanaša na štiri posebne pasme japonskih goved, med katerimi je najbolj znana Kobe govedina. Ta goveda so vzrejena s posebnim poudarkom na genetiki, prehrani in negi – od posebne prehrane do masaž, v nekaterih primerih pa celo poslušajo klasično glasbo za sproščanje.

Japonsko govedo wagyu. FOTO: Nick Oxford Reuters

Posebnost tovrstne govedine je v izjemni marmoriranosti mesa, kar pomeni, da so mišična vlakna prepletena z drobnimi nitkami maščobe, ki se med peko stopijo in meso naredijo neverjetno mehko, sočno in aromatično. Zaradi zahtevne vzreje in omejene ponudbe wagyu dosega status luksuznega izdelka – in temu primerna je tudi cena.

Ali ste že kdaj slišali za wagyu steak? Bi ga poskusili?

