Bralec v Ljubljani naletel na ta prizor: razkrivamo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Bralec Vinko iz Ljubljane je na Sketovi ulici naletel na nenavaden prizor. »Očitno sta zagorela dva avtomobila. Kaj se je zgodilo?« se sprašuje in dodaja, da sta vozili pritegnili veliko pozornost mimoidočih.

Ljubljanska policijska uprava pojasnjuje, da so jih v soboto ponoči obvestili o požaru. Zagorelo je vozila audi A6 na enem izmed parkirišč v središču Ljubljane. Vozilo slovenskih registrskih oznak je pogorelo v celoti. Požar se je razširil še na vozilo renault clio, ki je bilo parkirano pred njim. Lastnik ga je umaknil in ogenj pogasil pred prihodom intervencijskih služb.

Audi je popolnoma uničen. FOTO: bralec Vinko

Na kraju so posredovali gasilci, ki so pogasili ogenj, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Vzrok požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan. Opravljen je bil ogled kraja, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Požar se je razširil tudi na clia. FOTO: bralec Vinko

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pripnite fotografije.