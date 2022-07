Bralec ujel prelep pojav na nebu (FOTO)

Torkove padavine niso le napojile presušene zemlje, ampak so v kombinaciji s soncem poskrbele še za prelep pojav na nebu. Na jugovzhodu države se je namreč pojavila mavrica, ki so jo s prave točke lahko videl od enega do drugega kraja.

Na pravo mesto, kjer jo je ujel v celoti (če ste se kdaj vprašali, kje se mavrica konča, zdaj veste), se je odpravil tudi naš zvesti fotoinformator Egon Cokan: »Popoldanske mavrične barve ob pogledu z nasipa jeza HE Brežice (glede na oblačnost, dež in položaja Sonca sem predvideval, da bi se lahko pojavila) ...«

Fotografije so naravnost fantastične. Uživajte v njih!

Ujel je prelepo mavrico na nebu. FOTO: Egon, bralec poročevalec

