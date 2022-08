Bralec Toni na račun prejel denar, ki je nato izginil

Na nas se je obrnil bralec Toni, ki je v juliju pri eni izmed slovenskih bank (podatke hranimo v uredništvu) prejel večjo vsoto denarja. Šlo je za nepojasnjen priliv, ki ga ni znala razložiti niti banka. Kot je zatrdil, so mu na banki dejali, da ne poznajo izvora denarja, vendar je vsota na njegovem računu v njegovi lasti. Čez nekaj dni pa ga je doletelo negativno presenečenje, saj mu je banka enako vsoto brez razlage trgala (oz. za znesek bremenila njegov osebni račun).

»Odgovorili so da denar je gor in je vaš. Potem se je zgodilo to, da smo vsi šli v minus za pridobiti znesek. Osebno sem dobil 400€. Tudi če bi bili hackeri ali kar koli,.se mi zdi neumno da so nam denar vzeli brez pojasnila,« je zapisal začudeni bralec. Podobno se je domnevno zgodilo še nekaterim komitentom iste banke.

Na banko smo naslovili vprašanja in prosili za pojasnilo. Odgovorili so nam takole: »Primera »neznanih prilivov in odlivov« nismo zaznali, prav tako nismo prejeli poizvedbe preko našega Kontaktnega centra. Poudarjamo, da priliv na račun ne more biti »neznan«, pa tudi bremenitev TRR brez soglasja lastnika računa ni mogoča. Če bi prišlo do takega primera, bi stranko o tem transparentno obvestili in izvedli reklamacijo po postopku.«

