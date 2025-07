Bralec Tone ogorčen: Prodajajo sezonske karte za kopališče, ko so temperature najvišje, ga zaprejo

Oglasil se nam je razjarjeni bralec Tone. Zmotilo ga je, zaprtje Kopališča Radovljica zaradi izvedbe Mednarodnega plavalnega mitinga. »Prodajajo sezonske karte za kopališče in ga zaprejo zaradi tekmovanja,« ko so temperature najvišje, nam je zaupal o kopališču, ki je bilo zaprto najprej že v petek zvečer ter nato še cel vikend.

»Pojasnjujemo, da na Kopališču Radovljica vsako leto v začetku julija poteka tradicionalni mednarodni plavalni miting, v tem letu že 49. izvedba. To je tudi edina prireditev v poletni sezoni, zaradi katere je kopališče za ostale uporabnike zaprto. Obvestilo o izvedbi tekmovanja in o zaprtju kopališča je vsaj teden dni pred prireditvijo objavljeno na recepciji kopališča in na internetni strani Občine Radovljica ter Kopališča Radovljica. V splošnih pogojih uporabe sezonske karte možnost zaprtja zaradi mitingov sicer ni omenjena,« odgovarjajo iz Bazena Radovljica.

Potrošniški vidik

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) mora ponudnik jasno navesti pogoje uporabe storitve, in ne sme zavajati uporabnikov s tem, da sezonska karta velja ves čas, če v resnici občasno ne velja. Če gre za večdnevno zaprtje in uporabniki niso bili vnaprej seznanjeni, je to lahko osnova za reklamacijo, zahtevo za podaljšanje veljavnosti karte ali celo delno povračilo.

Seveda pa ni težav, če so bile informacije o zaprtju vnaprej objavljene (spletna stran, blagajna, ob nakupu karte) in če je bilo v pogojih uporabe jasno zapisano, da se kopališče lahko občasno zapre zaradi prireditev.