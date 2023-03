Bralec Tomaž prepričan, da zdravstveni dom krši ustavo in mu krati pravice

Pred tremi leti, ko je udaril koronavirus, so se razmeram in situaciji prilagodile tudi ambulante osebnih zdravnikov. A zdi se, da so kljub temu, da smo že zdavnaj izven hudega, vrata ambulant osebnih zdravnikov še vedno zaprta za nenaročene paciente. Pričevanje našega bralca Tomaža, ki je v pismu podrobno opisal dogajanje v ZD Tezno, pa kaže, da se je skoraj nemogoče tudi naročiti.

Tomaž je opisal, kako je njegov zdravstveni dom pred nekaj meseci prešel na elektronsko naročanje in da so ostale oblike naročanja popolnoma ukinili. Pravi, da je osebje dobesedno nemogoče priklicati in da se medicinsko osebje pri njegovi osebni zdravnici nikoli še ni oglasilo.

»V času nujnosti sem tja klical po dvajset krat na dan, a vedno brez uspeha. Končalo se je vedno tako, da sem se moral osebno odpraviti v ZD. Pri ne tako nujnih stvareh sem se sprijaznil s komunikacijo preko elektronskih sporočil in praviloma dobil odgovor v treh delovnih dneh. Sedaj je možno le še elektronsko naročanje, vendar je prvi prost termin zmeraj približno 3 tedne oddaljen, pri tem je zadnji možen termin naročanja ob 15.30,« je potožil in dodal, da mu je dostop do zdravnika popolnoma onemogočen, saj ne načrtuje, kdaj bo zbolel.

»Na koledarju nimam za 4. 4. 2023 zapisano: vnetje ušesa - obisk zdravnika, kot imam to zapisano za dopust in mislim, da mi je tako popolnoma onemogočena zdravstvena nega, ki jo kot zaposlen državljan tudi redno plačujem, o dopolnilnem zavarovanju na tem mestu ne bom izgubljal besed, ga pa seveda plačujem.«

Bolelo ga je uho, a do zdravnice ni prišel

Tomaž je nadaljeval, da ga je pred dnevi bolelo že več dni bolelo uho in ker zdravnice ni mogel priklicati, se je odpravil v zdravstveni dom, kjer sta bila ob njegovem prihodu na odhodu dva pacienta. Do zdravnice ni prišel, mu je pa pomagala medicinska sestra, ki mu je izprala uho, nekoliko olajšala bolečine, a težave ni bila rešena.

Dodal je še, da se mu zdi elektronsko naročanje popolnoma zgrešeno, nerazumno in neživljenjsko, če je njegov namen razbremenitev zdravnikov. »Nihče ne načrtuje bolezni in skrajno neprimerno ter povsem zavržno je, da se mora pacient, ko začuti težave oz. bolečine prijaviti na pregled in na prvi pregled pri osebnem zdravniku čakati 3 tedne, ker nenaročenih pacientov preprosto ne sprejemajo pa čeprav ni nobenega pacienta več.« Pravi, da je to je sistem, ki ugaja le zdravstvenemu osebju in zagotovo predstavlja kršitev ustave in zakona o pacientovih pravicah.

Za komentar smo prosili tudi ZD Maribor, pod okriljem katerega deluje ZD Tezno. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.