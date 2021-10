Bralec šokiran nad prizorom sredi Ljubljane (FOTO)

Najlepše mesto na svetu, mu pravi župan. Z njim se ob nedavnem prizoru sredi Ljubljane ne strinja bralec Darko. Ogorčen nam je poslal fotografijo velikega nereda v središču mesta. Kot je opisal, so bile smeti vsepovsod: ob košu, v košu, pod njim, nad njim … Še celo korita, v katerih so ob lepših časih rasle rože, danes pa jih preraščata trava in plevel, so bila nastlana z ostanki embalaže hrane. »Vse to le lučaj od središča najlepšega mesta na svetu!? Pri nas na vasi se kaj takega ne bi moglo zgoditi – mulce, ki bi takole nastlali v parku, bi doma očetje dali čez koleno, da bi bili vsi marogasti – in problem bi bil rešen!«



Kaj se je dogajalo in zakaj še ni ukrepala mestna komunala, nismo izvedeli.



