Bralec se jezi: Na Krvavcu zavajajo obiskovalce, zrelo za tržni inšpektorat

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki je na smučišču Krvavec doživel neprijetno presenečenje. »Na Krvavcu spet zavajajo obiskovalce. Na spletni strani je objavljeno, da obratujejo skoraj vse naprave, v resnici pa je vse zaprto. Ko pokličeš, pravijo, da so ravno ustavili šestsedežnico, v resnici pa sploh ni začela obratovati, ker smo spremljali prek spletnih kamer,« se jezi in razmišlja celo o prijavi tržnemu inšpektoratu.

RTC Krvavec: Varnost smučarjev je na prvem mestu

Kaj se dogaja na priljubljenem slovenskem smučišču, smo preverili na RTC Krvavec. Kot pravijo, je krivec za nastalo situacijo izredno močan veter. Dodajajo, da je bil ta že vnaprej napovedan in da so se žal napovedi uresničile. »Zjutraj so bili še sunki manjši, zdaj pa se ves čas veter krepi. Po podatkih vodje obratovanja so sunki močni 32 m/s, in če to pretvorite v km/h, boste ugotovili, da so sunki zelo močni. Trudimo se obratovati, kolikor je v naši moči, ampak na prvem mestu je varnost naših smučarjev,« pojasnjujejo.

Kot je razvidno z njihove spletne strani, trenutno obratuje šest naprav od 13. Odprta je le dobra tretjina smučarskih prog, in sicer osem od 26.

