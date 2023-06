Bralec se je jezil zaradi tridnevne bolniške, preverili smo, ali upravičeno

V času epidemije covida-19 je bil uveden ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti brez obiska zdravnika. Ta je zaposlenim omogočal možnosti koriščenja kratkotrajne, tridnevne, bolniške odsotnosti brez potrdila zdravnika.

Čeprav že več kot leto dni ta ukrep ni v veljavi, pa mnogi, očitno tega ne vedo. Med te sodi tudi naš bralec Marko, ki nam je pred dnevi poslal sporočilo in se razburjal, ker je moral zaradi blažjih zdravstvenih težav na obisk k zdravniku.

»Vedel sem, da gre za prehlad oziroma za blažjo virozo, a me je delodajalec vseeno napotil k zdravnici. Skušal sem jim razložiti, da za kratkotrajno bolniško odsotnost ne potrebujem zdravniškega potrdila, a so vztrajali pri svojem in mi rekli, da ta ukrep ni več v veljavi,« se je razburjal in nas spraševal, ali te informacije držijo.

Ni veljavi že vse od maja 2022

»Ukrep kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni sta urejala dva interventna zakona in sicer: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 in Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, iztekel se je maja 2022. Zadevni ukrep je bil kot interventni ukrep namenjen administrativni razbremenitvi osebnih zdravnikov v času izrednih razmer - spopadanja s COVID-19, ko so bili kadrovski resursi ciljno usmerjeni,« pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje.

Ker so se pojavili številni pozivi k ponovni uveljavitvi tega ukrepa, nas je zanimalo, ali nameravajo v bližnji prihodnosti spet uvesti ta ukrep. Na ministrstvu odgovarjajo, da smo trenutno »v fazi široke zdravstvene reforme, ki bo naslovila tudi to področje.«

Ob lanski ukinitvi tega ukrepa se je Zdravniška zbornica Slovenije zavzela za ta ukrep. Dejali so, da se je kljub omejeni uporabi izkazala za praktično in zelo učinkovito. Ocenili so, da je takšna bolniška odsotnost prihranila bolnikom en ali dva obiska pri zdravniku. Ukrep je tudi birokratsko razbremenil zdravstveno osebje. Glede na to, da se veliko kratkotrajnih bolniških odsotnosti koristi tudi zaradi pregledov in preiskav na sekundarni ravni, pa predlagajo, da se urejanje kratkotrajnega staleža uredi na drugačen način.