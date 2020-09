Bralec se čuti ogoljufanega: So to res limone? (FOTO)

FOTO: bralec sosed M.

Bralec, ki se je podpisal kot. (pravo ime hranimo v uredništvu) je v eni od večjih trgovin v Ljubljani kupil mandarine, a so mu pri blagajni zaračunali limone. Tako kot mnogi zneska na računu ni pregledal v trgovini, temveč šele doma.Sosed M. je trgovini poslal naslednje sporočilo, za vsak primer pa še nam, da bi na previdnost pri nakupu opozoril še ostale kupce. »Danes zjutraj sem ponovno kupoval pri vas (ime trgovine znano v uredništvu), ko sem doma ugotovil 'zmoto'. Seveda v vašo korist ali pač nekoga, kot vedno. Človek si misli, da so zmote človeške. Toda to se mi je zgodilo že vsaj desetkrat. Tudi ženi. Ko pomisliš, so to vedno situacije z otroki, ali v pogovoru z drugo osebo, ali v očitni naglici. Sistematično izbiranje tarč? Zato sem že večkrat nehal hoditi v vašo trgovino. Zlasti pa se izogibati oddelku s sadjem. Ker živim v bližini, me kdaj ponovno zanese. In mi je spet žal,« je razočarano zapisal.Pravi, da le redkokdaj pogleda račun. »Si ne upam pomisliti, če bi ga gledal redno,« je zapisal.