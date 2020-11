Bralec se čudi prizoru, ki ga redko vidi (FOTO)

1600 potrdil za v karanteno, 783 prekrškov

Nadzor policije v Jaršah. FOTO: Bralec Peter

Mnoge omejitve, ki v zadnjem mesecu spet spremljajo življenje po celotni Evropi, so namenjene zaustavljanju širjenja virusa sars-cov2. Med te v Sloveniji sodi tudi prepoved zbiranja in druženja za osebe, ki niso v istem gospodinjstvu ali ožjih družinskih članov ter policijska ura.Prav zato imajo tako policisti kot zdravstveni inšpektorat obilico dela z nadzorom. Bralecnam je poslal fotografijo z območja Jarš, pri tem pa zapisal: »Kaj takega res redko vidimo v naših koncih. Policija nadzira Šmartinski park in okoliške ulice. Nisem opazil, da bi policista koga kaznovala. Je pa zanimivo videti dva konjenika v tem delu Ljubljane.«Sicer pa zadnji podatki Zdravstvenega inšpektorata RS kažejo, je bilo v minulem tednu (od 9. do 15. novembra) skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, 2.578. Izrečene so bile 104 prekrškovne sankcije, 236 opozoril in 120 upravnih ukrepov.Kot je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve, pa policija sproti spremlja aktivnosti na terenu v zvezi s prijavljenimi, predvsem pa neprijavljenimi javnimi shodi (teh je bilo več kot 90 %). »Od 1. 5. do 16. 11. 2020 je bilo 378 javnih shodov, na katerih jepolicija ugotovila predvsem kršitve Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o javnih zbiranjih. Na teh dogodkih je policija zbirala tudi obvestila in obravnavala okoliščine, ki so v času obravnavanja kazale na sum storitev 47 kaznivih dejanj. Pri izvajanju nalog javne varnosti na varovanju javnih shodov so policisti uporabili predvsem pooblastila, kot so ugotavljanje identitete, prisilna sredstva, pridržanje in privedba. Od 10. do 16. 11. 2020 je policija prejela 235 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1500. Izrekla je 1001 opozorilo ali ukaz po ZNPPol ali ZNB in uvedla 783 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je od 10. do 16. 11. 2020 na meji izdala 1600 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.«