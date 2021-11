Bralec Rado: Prehitro so me cepili z drugim odmerkom, zdaj imam težave

Na nas se je obrnil bralec Rado, ki pravi, da ne more pridobiti covidnega potrdila, ki ga potrebuje za normalno življenje. Želi si v trgovino in bar na kavico, a ne more, čeprav je bil cepljen z dvema odmerkoma. Razlog naj bi bil, da so ga prehitro naročili na drugi odmerek.

»Nekdo je zaj***, zdaj imam pa težave iti v trgovino, bar. Kdo je kriv? S čim naj dokazujem, da sem dvakrat cepljen?« pravi.

Prvi odmerek cepiva Pfizerja je prejel 18. septembra, drugega 1. oktobra, kar pomeni, da je med odmerkoma minilo 13 dni. Ker je to manj kot 14 dni časovnega razmika, so mu na Nijz zavrnili izdajo potrdila o cepljenju.

Na Radovo srečo bo ravno v naslednjem tednu začela veljati sprememba v pravilniku za cepljenje, so nam potrdili na Nijz in ministrstvu za zdravje, kjer so zapisali, da bo od prihodnjega tedna na strani izdaje digitalnih covid potrdil mogoče pridobiti potrdilo tudi v primerih, ko je med odmerkoma razmika manj kot 14 dni, a več kot osem.

