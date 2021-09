Bralec prodal stanovanje, prepričujejo ga, da mora plačati ta davek

Ob prodaji nepremičnine se plačata davek od prometa z nepremičninami (dva odstotka prodajne cene) in davek od dobička iz kapitala (če je bil ta ustvarjen in če niste med izjemami).



Vsak primer je lahko specifičen



Na nas se je obrnil bralec, ki je nedavno prodal stanovanje, katerega solastnik je bil od leta 1997 skupaj z ženo (vsak do polovice). Žena je pred sedmimi leti umrla, pred šestimi leti, ko je bila zapuščinska razprava, pa je po njej podedoval preostalo polovico. Zanima ga, koliko davka mora ob prodaji plačati državi.Bralec oziroma njegov nepremičninski posrednik in odvetnica sta ob prodaji Fursu posredovala vso dokumentacijo, bralec pa je dobil nato odločbo, da mora plačati dva odstotka davka na promet z nepremičninami. Ko je davek plačal, sta mu nepremičninski posrednik in odvetnica sporočila, da je s tem stvar zaključena (kar se tiče njegovih davčnih obveznosti).Vendar pa sedaj bralca zanima, ali bi moral plačati tudi davek na kapitalski dobiček. Ob dedovanju po ženi je bila vrednost te polovice stanovanja v zapuščini ocenjena na 100.000 evrov (bralec pravi, da je bila takšna vrednost stanovanja po Gursu, ki pa je vmes nepremičnine prevrednotil in imajo sedaj večinoma višje vrednosti), prodal pa je celotno stanovanje za 260.000 evrov. Kot mu pojasnjujejo nekateri znanci, bi moral od polovice razlike v ceni, torej od 30.000 evrov, plačati davek na kapitalski dobiček (na preostalo polovico pa ne, ker je najmanj tri leta pred prodajo v tem stanovanju živel in bil stalno prijavljen). Bralca sedaj zanima, ali mora res plačati davek na kapitalski dobiček zaradi dedovanja polovice stanovanja po ženi, ki sta ga pred mnogimi leti skupaj kupila z ženo.Obrnili smo se na Furs, od koder so nam odgovorili, da lahko na podlagi navedenih informacij podajo le splošen odgovor, in sicer, kdo je oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala: »Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davka), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. Oprostitve ni mogoče uveljavljati, če je bila nepremičnina uporabljana za dejavnost ali oddajana v najem.«Ob tem pa pri Fursu poudarjajo, da se tisti, ki imajo vprašanja o plačilu davka, za konkreten odgovor v zvezi s svojo davčno obveznostjo, obrnejo neposredno na Furs, najlažje tako, da pokličejo klicni center na številko 08 200 1001. Tam bodo prejeli konkreten odgovor za svoj primer, ki je lahko zaradi različnih okoliščin specifičen.