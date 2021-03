Bralec posnel lovca: kaj se dogaja nas slovenskim zračnim prostorom? (FOTO)

Glasno bobnenje je bralcapognalo v zrak, da je skozi okno doma pogledal, kaj se dogaja na nebu. »V ponedeljek okoli 11.50 sem v Ljubljani bo bobnenju takoj vedel, da gre za lovska letala. Videl sem jih nad Gorenjsko. Eden je, kot kaže, pristal na brniškem letališču, drugi je šel v smeri Jesenic, Bleda, Avstrije. Kot se za vojaška letala spodobi, so bila brez identifikacijskega odtisa,« je zapisal Gregor in poslal nekaj fotografij, ki jih je posnel za Bežigradom v Ljubljani.Kaj se je v ponedeljek okoli poldneva dogajalo na nebu, smo vprašali obrambno ministrstvo, kjer so nam odgovorili, da je šlo za redno načrtovano tedensko vajo varovanja slovenskega zračnega prostora, ki ga Slovenska vojska zagotavlja z zavezniškimi letali.Bralec je tako v svoj fotografski objektiv ujel pilote slovenske vojske, ki so z zavezniškima eurofighterjema urili postopke prestrezanja letala in prisilnega pristanka letala na letališču Jožeta Pučnika.Ravno zaradi neobičajnega bobnenja obrambno ministrstvo na svojem twitter profilu obvešča javnost o tej redni aktivnosti, da ne bi koga po nepotrebnem skrbelo.