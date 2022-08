Bralec posnel močen naliv na štajerki in nespametne voznike: Ne počnite tega (VIDEO)

Bralec nam je poslal posnetek s štajerske avtoceste pri Vranskem, kjer je posnel nekatere voznike, ki so se pred nalivom umaknili pod nadvoz in se z vozilom ustavili na odstavnem pasu. Tovrstno početje je izredno nevarno in tudi kaznivo, vseskozi opozarjajo strokovnjaki, kot kaže, pa tega ne želijo slišati vsi.

Zakon o pravilih cestnega prometa namreč prepoveduje ustavljanje ali parkiranje v predoru, galeriji in podvozu ter na viaduktu, mostu in nadvozu. Kazen za prekršek znaša 80 evrov.

Kaj storiti, če vas med vožnjo preseneti močan naliv?

V primeru izredno slabe vidljivosti prižgite vse štiri smerne kazalce, vozite počasneje kot običajno in vzpostavite zadostno varnostno razdaljo.

Kakšno vreme nas čaka danes? Ponekod po državi je velika verjetnost za točo, posamezne nevihte pa se bodo ponekod nadaljevale pozno v noč. Več v članku: Pozor, prihajajo nalivi in močan veter, gorijo tudi alarmi za točo

