Slovenski zdravnik: Niste cepljeni. V redu, potem pa ne iščite pomoči pri meni

Na nas se je obrnil bralec Jan, ki je bil razočaran nad obravnavo na oddelku izredne prve pomoči v splošni bolnišnici Novo mesto. Tja so ga z nujno napotnico napotili iz nujne medicinske pomoči v Kočevju zaradi daljšega obdobja povišane telesne temperature in drugih slabih izvidov opravljenih analiz.

Jan se tudi ni želel cepiti proti covidu. Pravi, da je to stvar njegove odločitve.

Njegova zgodba: Zdravnik se mi je posmehoval, bil sem osramočen

Na dan pregleda je opravil hitri test, ki je bil negativen. Več tovrstnih testov je opravil tudi v dnevih pred obiskom zdravnika, zato so v Kočevju ovrgli sum na covid 19. Ob prihodu v bolnišnico Novo mesto so mu izmerili vročino 39,5 °C in ga napotili na testiranje. Ko ga je sprejela zdravnica, je ugotovila, da ni cepljen in nima opravljenega PCR-testa, zato ga je poslala na testiranje. Na covid oddelku ga je sprejel zdravnik, ki se je po bralčevem mnenju vedel neprimerno.

Takole je Jan opisal dogodek: »Zdravnik začne z vprašanji o mojih težavah. Vpraša me o testiranju, povem mu, da sem bil večkrat testiran, a ne s PCR-testom. Nato s povzdignjenim tonom vpraša, zakaj ni bil delan in ali v Kočevju ne poznajo PCR-testa. Odgovorim mu, da jaz tega ne vem in naj s povišanim tonom ne govori z menoj, v kolikor pa ga zanima, naj kontaktira ZD Kočevje, saj sem pacient in ne uslužbenec ZD Kočevja. Naposled me vpraša, ali sem cepljen. Odgovorim, da nisem. Ostro me vpraša, zakaj ne, in mi reče, da se moram cepiti. Odgovorim mu, da je to stvar posameznika in njegove odločitve. Nakar mi zabrusi: v redu, potem pa ne iščite pomoči pri meni. Ko vidim, da pogovor pelje v napačno smer, zahtevam njegovo ime in priimek, on me še kar prepričuje v covid. Kasneje vstane in gre iz ordinacije na hodnik, kjer na ves glas izreka moj priimek in doda besede, da se 'ne želi cepit' ter vse skupaj pospremi z glasnim smehom. Nakar me je skoraj vso medicinsko osebje prišlo pogledat. Bil sem osramočen in ponižan.«

Pacienta je po opravljenem PCR-testu pregledal drug zdravnik in opravil potrebne teste.

Bolnišnica pojasnjuje: Če nisi cepljen, te pač čaka PCR

Za komentar smo prosili bolnišnico, v kateri je bil bralec obravnavan. V odgovoru so izrazili obžalovanje za izkušnjo v njihovi bolnišnici, ki je razočarala bralca. »Popolnoma razumemo, da je težko živeti z bolečinami, in iskreno si želimo, da bi bolniki bili z našimi storitvami zadovoljni. Ne samo s strogo zdravstveno storitvijo, ampak tudi z razumevanjem, empatijo, ki jo čedalje bolj poudarjamo in poskušamo izkazati.«

Vzrok za nastalo situacijo pripisujejo velikemu pritisku na covid ambulanto urgentnega centra zaradi prelaganja diagnostike s primarne ravni in pojasnjujejo, da se morajo v času epidemije covida 19 vse osebe z vročino brez jasnega izvora testirati s PCR-testom, preden se jih napoti na katero koli nadaljnjo obdelavo, razen če je oseba prebolela okužbo ali če je bila cepljena. »Iz zgoraj naštetega so vsa zastavljena vprašanja ob omenjeni obravnavi razumljiva. Glede na svetovno epidemiološko stanje tako ministrstvo za zdravje in stroka spodbujata k cepljenju proti covidu 19, tako da se vprašanje, zakaj oseba ni cepljena, v okviru zdravstvene obravnave, pogosto zastavi,« dodajajo.

»Vedno, žal, se stvari ne izidejo, kot bi si želeli, in človek odide z občutkom nemoči in nezadovoljstva. Verjamemo, da je gospod imel občutek, da je del nekega avtomatizma oziroma so ga besede prizadele, toda zagotavljamo, da se resnično trudimo biti boljši in naše pomanjkljivosti popravljati, zato vsako pripombo vzamemo zelo resno. Zavedamo se, da je strokovna obravnava eno, empatija pa povsem nekaj drugega, zato se za neprijetno izkušnjo iskreno opravičujemo,« so še zapisali v svojem odgovoru.

Imate tudi vi dobro zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca