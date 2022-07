Bralec poklical policijo: poglejte, kaj so na turistični točki storili vandali (FOTO)

Neznani vandali so se v bližini Krške vasi pri gramoznici in nasipu HE Brežice znesli nad informacijskimi tablami, postavljenimi na tej turistični točki. To je na sprehodu opazil naš bralec Egon in vse skupaj tudi dokumentiral.

Bralec je vandalizem prijavil policiji. FOTO: Egon, bralec poročevalec

Kot je sporočil, so neznanci požagali najmanj tri table na informacijski točki, kovinsko konstrukcijo pa ukradli. Table so nato zmetali v gramoznico in jezero HE Brežice. »V upanju, da bo policija prijela storilce kaznivega dejanja, sem videno prijavil policiji.«

Kovinsko konstrukcijo so ukradli. FOTO: Egon, bralec poročevalec

Vprašanje o primeru smo že naslovili tudi na PU Novo mesto.

Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam prek spodnjega obrazca.