Bralec po prihodu iz trgovine šokiran in razburjen: So pa zelo inovativni pri podražitvah

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Samo, ki se po nakupu pri priljubljenem diskontnem trgovcu počuti opeharjenega. V trgovini je namreč kupil 2 kilograma čebule – vsaj tako je bilo navedeno na etiketi. »Doma je prijateljica to dala na tehtnico in pokazalo je 1,5 kg! Naslednjič sem v trgovini stehtal najmanj 10 zavitkov in vsi so bili teže 1,5 kg!« pripoveduje razburjeni bralec, ki meni, da takšno poslovanje enostavno ni pošteno.

»So pa zelo inovativni pri podražitvah. Jaz bi jih predlagal za inovatorje leta!« je še pripomnil bralec.

Čebulo so doma stehtali. FOTO: Bralec Samo

Trgovec: Pri sadju in zelenjavi lahko izjemoma pride do minimalnih odstopanj

Za pojasnila smo se obrnili na trgovca, kjer je bralec opravil nakup. Kot odgovarjajo, v njihovem podjetju sledijo zavezi ponujati izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni, prav tako tudi redno izvajajo kontrole blaga. »Prejeto blago tako že na vhodu v skladišče vedno preverimo, stehtamo in ga ob morebitnem odstopanju zavrnemo ter tako preprečimo, da bi v trgovine prispelo blago z nižjo težo od nazivne (to je masa ali prostornina, ki je označena na embalaži in ki naj bi jo predpakirani izdelek vseboval). Kljub vsemu se tovrstnim primerom ne moremo vedno izogniti,« pojasnjujejo.

Podjetje ob tem dodaja, da izjemoma pride do določenih minimalnih odstopanj pri sadju in zelenjavi, tudi zaradi izsušitve pridelka. Pakiranje v folijo pa po njihovih besedah to preprečuje v večji meri od pakiranja v mrežico. Trgovec poudarja, da so tovrstni primeri odstopanj zaradi že omenjenih rednih preverjanj kontrole pri njih izjemno redki, zagotavljanje najvišjih standardov kakovosti pa da je ključni del njihovega delovanja.

Izdelek lahko zamenjate, ali pa vam vrnejo denar

Trgovec poudarja še, da pri prehranskih izdelkih iz redne ali posebne ponudbe kupcem omogočajo menjavo izdelka brez predložitve računa. Edini pogoj je razpoložljivost izdelka v trgovini. Lahko pa kupec vrne izdelek in ob predložitvi originalnega računa prejme povračilo kupnine. Enako velja tudi za dotičnega kupca – lahko dobi nov izdelek ali prejme kupnino.

»Garancijo kakovosti zagotavljamo tako pri prehranskih kot tudi neprehranskih izdelkih, zato reklamacijo sadja in zelenjave obravnavamo popolnoma enako kot pri vseh ostalih izdelkih, ki jih kupci najdejo v naših trgovinah. Ob tem si s številnimi ukrepi prizadevamo, da so taki primeri izdelkov izjemno redki, saj nam je izredno pomembno, da so kupci zadovoljni z nakupovanjem v naših trgovinah,« še pravijo v podjetju.

