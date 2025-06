Bralec ostal odprtih ust v Medulinu: za 4 kepice sladoleda kar 21 evrov!

Darko, bralec Slovenskih novic, poroča o zanimivi poletni izkušnji. Z družino se je namreč odpravil na vikend dopust v hrvaški Medulin.

Cenik lokala v katerem si je naš bralec privoščil sladoled. FOTO: Bralec Darko

Kot mnogi Slovenci je tudi on želel uživati v poletnih radostih ob morju, a ga je po obisku sladolednega kioska čakalo precej neprijetno presenečenje. Za štiri kepice sladoleda, dve zase in po eno za vsakega od svojih dveh otrok, je moral odšteti kar 21 evrov. To pomeni, da je bila cena več kot 5 evrov na kepico in bo v poletni sezoni marsikaterega dopustnika pustila odprtih ust.

Dobro nameren nasvet ... Dejavniki, ki vplivajo na ceno sladoleda na hrvaški obali, so predvsem lokacija, tip ponudnika in letni čas. V manjših mestih ali lokalnih kafičih so cene običajno nižje (okoli 1 do 2 evra), medtem ko v priljubljenih turističnih centrih, kot so Dubrovnik, Split, Istra in Medulin, cena pogosto naraste na 3,5–5 evrov za kepico. Butični lokalčki, ki ponujajo bolj prefinjene okuse ali ročno izdelan sladoled, pogosto zaračunajo več kot verige ali kioski ob lokalnih plažah. Visoka sezona, zlasti julij in avgust, prinese višje cene, pri čemer svojo vlogo igra tudi splošna inflacija v letu 2025, ki je zajela tudi osnovna živila in sladice. Pred naročilom je priporočljivo preveriti cenik, ki je običajno razstavljen ob izložbi kioska, da ne bi bili neprijetno presenečeni ob plačilu. Če želite prihraniti, obiščite lokalne sladoledarne, ki se nahajajo nekoliko stran od glavnih turističnih točk.

