Bralec opozoril na cestni kaos: bager neupravičeno blokiral promet, nadzornik pa na telefonu?!

Bralec Gaj nas je opozoril na prometni kaos pod Črnim Kalom, kjer potekajo dela na cesti. Čeprav naj bi bil promet urejen s semaforjem, so se vozniki sredi dneva znašli v koloni, ker je bager enostavno zasedel celotno vozišče. Nadzornik del je medtem mirno sedel v avtu in po besedah bralca brskal po telefonu, kot da se ga dogajanje ne tiče.

Vse skupaj naj bi se dogajalo pri avtobusni postaji Mostičje, kjer je prostor za gradbene stroje, a so ti parkirani tako, da se bager nima kam umakniti. Vozniki so morali čakati približno 15 minut, šele ko so začeli hupati, se je bager začasno umaknil.

Kaj, če bi mimo morali reševalci?«. FOTO: Bralec Gaj

Zmedo pa povzroča tudi to, pravi bralec, da na spletu ni nikjer objavljeno, da gre za delno ali kratkotrajno zaporo te državne ceste, čeprav gre za pomembno povezavo proti Kopru. Opozarja, da se zastoji lahko hitro izkažejo za nevarne – še posebej, če bi morali čez gradbišče nujno zapeljati reševalci, gasilci ali policija.

Organizacija gradbišča je, kot kaže, vprašljiva – prometna signalizacija je sama sebi namen, vozniki pa obtičijo ujeti med semaforjem in bagrom. Odgovore, zakaj se to dogaja in kdo je odgovoren za nadzor, smo poiskali pri Cestnem podjetju Koper in lokalni policiji.

To pravijo na cestnem podjetju

Iz CPK so sporočili, da so zaporo pravočasno najavili »vsem relevantnim deležnikom na njihove naslove in aplikacije 4. avgusta 2025«. Dodali so, da imajo za polovično semaforsko zaporo ustrezno dovoljenje.

Ob tem so pojasnili, da zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe del in hitrejšega poteka občasno pride do tega, da stroj prečka tudi odprti vozni pas. V izrednih primerih, ko je to potrebno, pa poskrbijo, da so zastoji čim krajši in doslej niso presegli deset minut. »Tudi v urgentnih primerih se lahko brez težav pravočasno umaknemo,« so zagotovili.

Dodali so še, da gradnjo večinoma izvajajo tako, da prometa na voznem pasu sploh ne ovirajo, posebne situacije pa so zelo redke in po njihovih besedah ne povzročajo daljših zastojev.

Za dejstvo, da vozniki na portalu promet.si o zapori niso bili obveščeni, so se opravičili. »Hvala, da ste nas opozorili. Voznikom se v imenu CPK iskreno opravičujemo ter se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost,« so navedli in zagotovili, da so na primer opozorili pristojne informacijske službe. Ob tem obljubljajo, da bodo v prihodnje še več pozornosti namenili preverjanju najav.