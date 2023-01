Bralec ogorčen: To kar počne ta storilec, je primitivno (FOTO)

Na nas se je obrnil bralec J. V. s fotografijami in zapisom o divjem odlagališču v krajinskem parku Ljubljansko Barje, le streljaj stran od avtobusnega postajališča Barje P+R.

»V nastajanju je novo, zelo veliko, divje odlagališče. Vsak teden se pojavljajo nove smeti v velikih količinah, pa čeprav je uradno odlagališče le nekaj kilometrov stran. To je območje zaščitene narave za katerega bi bilo potrebno skrbeti, ne pa ga aktivno uničevati. Pišem vam, ker upam, da bi objavljena zgodba neznanega storilca opomnila na varstvo narave in na dejstvo, da je to kar počne primitivno,« nam je zapisal bralec.

FOTO: Bralec

Z inšpektorata MU MOL ter JP Voka Snaga so nam odgovorili, da prijave za te odvržene odpadke niso prejeli, a da bodo po prejetju našega vprašanja opravili nadzor in uvedli inšpekcijski postopek.

FOTO: Bralec

V kolikor se bo s pregledom Inšpektorat MOL ne ugotovi povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov in so odpadki odloženi na zemljišču v lasti države ali občine, Inšpektorat MOL z izdajo odločbe odredi izvajalcu javne službe JP VOKA SNAGA, odstranitev odpadkov. Skladno z izdano odločbo Snaga odstrani nezakonito odložene odpadke. Če je mogoče ugotoviti povzročitelja, potem občina njemu zaračuna stroške odstranitve. Na zasebnih zemljiščih pa je nezakonito odložene odpadke dolžen odstraniti lastnik zemljišča.

Globe iz pristojnosti občine so določene v 27. členu Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana in sicer: - pravna oseba 5.000 evrov in njena odgovorna oseba 1.000 evrov,

- za samostojnega podjetnika posameznik ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost 3.000 evrov in njena odgovorna oseba 700 evrov,

- posameznik 1.000 evrov.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.