Bralec ogorčen: Okoli Metalke nastaja parkirišče, ki ovira prehod, redarstvo pa nič

Bralec Gusti nam je pisal in se pritožil čez parkiranje pri trgu Ajdovščina. Okoli Metalke namreč parkirajo avtomobile in mopede. V zadnjem času, tako bralec, se jih je nabralo že tako veliko število, da ovirajo normalen prehod prešcev. Kot poroča Gusti, je dne 15. 6. opoldne tam videl parkiranih približno 20 osebnih avtov in okoli 30 motorjev. Skrbi ga, kako se v tem kaosu znajdejo pešci, predvsem pa invalidi, ki jim to predstavlja še večjo oviro pri njihovem gibanju. Zakaj redarstvo ne reagira, se sprašuje naš bralec.

To je zanimalo tudi nas, zato smo za odgovor poprosili Mestno redarstvo MU MOL. Takole so nam odgovorili: »Parkiranja na ploščadi pred objektom Metalke na naslovu Ajdovščina 2 tudi s strani Mestnega redarstva ne odobravamo.« Pojasnjujejo, da so v preteklosti izdali več ukrepov, ki pa so bili na podlagi sodb sodišča ustavljeni, saj gre za površino v zasebni lasti. »Tako na podlagi sodne prakse in razlage sodišča Mestno redarstvo nima zakonskih pristojnosti za ukrepanje,« so še zapisali.