Bralec ogorčen nad postavitvijo radarja, a na Policiji odgovarjajo ...

Na naše uredništvo se je obrnil ogorčeni bralec, ki ga je zmotilo vozilo, v njem naj bi bil radar za merjenje hitrosti vozil, parkirano na kolesarski stezi in pločniku. To se je menda zgodilo že drugič ta mesec. »To je ob zelo prometni cesti, tako postavljeno vozilo pa ogroža tako pešce ter kolesarje, ki so se mu primorani izogniti. Mislim, da je za državni organ, ki kaznuje, to nedopusten prekršek,« je zapisal bralec Peter in priložil fotografijo, s katere je razvidno, da pešci in kolesarji res težko obidejo vozilo.

Čeprav bralec ni pripisal, v katerem kraju je fotografijo posnel, smo za odziv prosili tiskovnega predstavnika Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaža Tomaževica, ki pravi, da »mora biti policija vzgled za širšo javnost in bi morali imeti policisti visoko stopnjo integritete, v prvi vrsti upoštevati zakone in vse ostale predpise«.

Drugače ne gre

Obstajajo sicer izjeme, policisti lahko denimo prekršijo pravila cestnega prometa v primeru, da gre za nujne primere in posredovanja, pa tudi v primeru, da drugače operativnega dela ne morejo opravljati.

»Policisti lahko na podlagi 69. člena Zakona o pravilih cestnega prometa pri opravljanju nalog policije parkirajo tudi tam, kjer je parkiranje prepovedano. Tako v primeru, ki ga navajate, policist ni kršil prometnih predpisov, saj je izvajal naloge policije, ko je opravljal meritve hitrosti na odseku, kjer pogosteje prihaja do prekoračitev hitrosti. Nadzora hitrosti na omenjenem odseku ni mogoče drugače opravljati, vozilo pa ne ogroža prometa, saj je vozilo v dnevnem času dobro vidno, postavljeno na pločniku tako, da omogoča vožnjo mimo tako kolesarjem kot hojo pešcem,” je pojasnil Tomaževic.

