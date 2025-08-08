POZABILI NA REŠEVALNI PAS

Bralec ogorčen nad obnašanjem voznikov: »Nastajajo nove nesreče, ego jim ne da miru« (FOTO)

Na primorski avtocesti se je dopoldan zgodila prometna nesreča, zaradi katere je nastal dolg zastoj.
Fotografija: Če ne vzpostavite reševalnega pasu, je kazen visoka. FOTO: Bralec Gaj
Če ne vzpostavite reševalnega pasu, je kazen visoka. FOTO: Bralec Gaj

Pisali smo, da se je dopoldan na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bil promet proti Ljubljani dalj časa oviran. Trčilo je pet vozil, na srečo pa nihče od udeležencev ni bil huje ranjen

Tega sicer nihče ni mogel vedeti, preden niso na prizorišče prišli reševalci ter ranjence pregledali. Lahko bi bilo veliko huje, lahko bi bila ogrožena življenja, ki bi jih zdravstveni delavci lahko rešili le, če bi do ranjencev prišli pravočasno. Da bi se to zgodilo, pa je bistveno, da se ustvari reševalni pas. Le tako si namreč lahko ogromna vozila reševalcev nujne medicinske pomoči in gasilcev utrejo pot do ponesrečencev.

Običajno smo Slovenci izredno dosledni in se hitro, ko naletimo na zastoj, razvrstimo skrajno levo in skrajno desno, ni pa temu bilo tako danes, nam je sporočil zgroženi bralec, ki je tudi sam obtičal v koloni na primorski avtocesti.

»Na avtocesti med Postojno in Ljubljano je kaos. Dolga kolona je zaradi prometne nesreče med Uncem in Logatcem, nastajajo pa nove nesreče zaradi živčnih voznikov, ki vizijo cik cak z voznega na prehitevalni pas. Kljub zastojem reševalnega pasu ni. Pred Ravbarkomando sta se povsem po nepotrebnen podrsala nemški in srbski voznik. Ego jim očitno ni dal miru,« je zapisal bralec Gaj, ki pa je izpostavil, da so bili predvsem vozniki v avtomobilh tujih registrskih oznak tisti, ki so se poskušali za vsako ceno prebiti mimo kolone, ob tem pa ovirali pot interventnim vozilom. 

Naša vlada je sicer že v začetku letošnjega leta sprejela strožjo kazen za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu in s tem voznikom intervencijskih vozil preprečujejo izvedbo nujnih nalog za reševanje življenj. Kršitelje tako od začetka letošnjega leta lahko doleti denarna kazen v višini 500 evrov in tri kazenske točke.

