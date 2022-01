Bralec ogorčen: na črpalki so ga obtožili, da ni plačal goriva

Potem ko smo nedavno objavili zgodbo bralke, ki so jo na domu obiskali policisti, ker domnevno ni plačala goriva na bencinskem servisu, se je s podobno izkušnjo oglasil še en bralec.

Kot je opisal, je na bencinskem servisu v Luciji natočil gorivo v motor, ko pa je prišel do blagajne, ga je prodajalec osorno vprašal, kdaj bo plačal gorivo od zadnjič, ko je pobegnil. »Najprej sem mislil, da se šali, ko pa sem spoznal, da gospod resno misli, sva zaorala druge ledine. Prosil sem ga, naj pokliče policijo in seveda preveri na kameri, ali sem bil to jaz. Gospod izza pulta se je umaknil v zadnje prostore z izgovorom, da gre preverit na kamere. Seveda se je vrnil po dolgem času z izgovorom, da ne more dobiti posnetka. Kaj naj rečem ...« je zapisal bralec.

Prepričan je, da ga je želel prodajalec ogoljufati in »si na svoj račun pripisat kakšen liter goriva«. »Komaj sem mu dopovedal, da je motor star dva dni in da ga prvič tankam. Seveda sem mu pokazal tudi prometno dovoljenje. Gospod je ostal brez besed in bilo ga je vidno sram. Pričakoval sem opravičilo, toda zaman.«

Kakšni so ukrepi v primeru pobega?

Ob tem nas je zanimalo, kako na bencinskih servisih sploh ukrepajo v primerih, da pride do pobega in ukradenega goriva. Kot so nam sporočili iz podjetja OMW, »zaposleni v primeru pobega brez plačila goriva dogodek prijavijo pristojnim organom. Pogostost tovrstnih dogodkov se skozi leto in na posameznih bencinskih servisih spreminja. Vse dogodke skrbno obravnavamo in spremljamo skladno s predpisanimi postopki in z veljavno zakonodajo.«

Kot so še dodali, s številnimi varnostnimi ukrepi pomagajo organom pregona izslediti storilce. »Za varnost na bencinskih servisih je poskrbljeno z varnostnimi ukrepi, ki jih predpisuje OMV Slovenija, in sicer z nameščenimi tehničnimi elementi varovanja, alarmnimi sistemi, vzpostavljenim video nadzorom in s prisotnostjo varnostnikov. Sami poskušamo nenehno izpolnjevati varnostne sisteme in z uspešnim sodelovanjem s policijo dosegati, da je takšnih pojavov vedno manj, kar je v danih razmerah velik dosežek. Naši varnostni sistemi namreč v veliki meri pomagajo organom pregona, da storilce kaznivih dejanj odkrijejo, sprožen postopek pa tudi ustrezno dokazno podprejo. Ob tem želimo poudariti še, da so kazenski postopki v veliki meri uspešno zaključeni in da nam je škoda od storilcev povrnjena,« so zapisali v odgovoru.

Zlasti pozorni na tuje voznike

Podobne ukrepe imajo tudi na Petrolu. »Zaposleni je dolžan vsako ugotovljeno neplačilo goriva ustrezno evidentirati. To pomeni, da se natančno zabeleži v evidencah, kdaj je bilo neplačano gorivo natočeno in količina tega goriva. V določenih primerih je zaposleni dolžan o neplačilu goriva, takoj ko mu obveznosti to dopuščajo, obvestiti policijo,« so zapisali v odgovoru. Gre za primere, ki se nanašajo zlasti na vozila s tujimi registrskimi oznakami in na obstoj okoliščin, ki nakazujejo, da bo neplačnik kmalu zapustil območje, ki sodi pod jurisdikcijo slovenskih organov pregona.

Posebna služba družbe Petrol v skladu s predpisi izdela dokument z dokazi – predlog za kazenski pregon. »V primeru, da v nekaj naslednjih dneh plačilo ni izvedeno, se ta predlog pošlje v obravnavo krajevno pristojni policijski enoti. Policija nato izvede postopek v skladu z zakonom o kazenskem postopku, kar lahko privede tudi do kazenske obsodbe.«

Kaj pa, če stranka ugotovi, da je pozabila denar?

Kot pravijo na Petrolu, v primeru že podanega predloga za pregon zaradi neplačila oziroma tatvine goriva odlog plačila ni praksa ravnanja družbe Petrol.

»V primeru situacije, ko stranka natoči gorivo in šele nato ugotovi, da pri sebi nima plačilnega sredstva (kartice, gotovine ali druge oblike plačil), se vzpostavi poseben postopek, s katerim se zagotovi izvedba kasnejšega plačila. A takšna možnost dogovora za naknadno plačilo je izjema in ne pravilo,« so sporočili.

