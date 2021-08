Bralec ogorčen: iz Zagreba v Slovenijo potoval kar devet ur

Ure in ure čakanja na mejnih prehodih so v tem poletju že postale stalnica, pa vendar je ponekod situacija šla čez vse meje. O kaotičnem stanju na mejnem prehodu Bregana poroča bralec, čigar sin je tam obtičal v avtobusu.



Kot nam je sporočil, se je sin ob 5. uri zjutraj s Flixbusom podal iz Zagreba proti Sloveniji. Odšli so na mejni prehod Bregana, kjer pa so potniki skoraj izgubili živce: mejo so namreč lahko prestopili šele ob 14.30.



»Tudi voznik avtobusa je izjavil, da v vsej svoji 20-letni karieri še ni doživel česa takega.«



Kaj je bil vzrok za tako dolgo čakanje – gneča ali tudi kakšne druge težave –, nismo izvedeli.

