Bralec ogorčen: Ima denar za marmor za odvoz pa ne (FOTO)

Odvrženi marmor sredi narave. FOTO: Egon, bralec poročevalec

Narava je naše bogastvo in naš dar, a tega se ne zavedajo vsi. Kolikokrat ste že naleteli na divja odlagališča v naravi in se vprašali, kdo lahko stori kaj takšnega. Odkritje ob robu gozda je v slabo voljo spravilo tudi našega bralca, ki je v bližini Bleda naletel na kup marmorja in betonskih plošč.»V soboto v popoldanskem času sem se zadrževal v bližini Ribnega pri Bledu in 10 metrov od ceste Koritno - Ribno v grmovju opazil odvržen kup ostankov marmorja in betonskih plošč... Če je človek imel denar za marmor, bi ga imel tudi za odvoz ostankov na za to primerno mesto. Sram naj ga bo. Sploh pa bi komunalna redarstva ob svojem delu morala v večjem obsegu opravljati delo na področju varstva okolja, ne pa samo na področju prometa: meritve hitrosti in izdajanje obvestil zaradi nepravilnega parkiranja - kar je najlažje,« je zapisal naš zvesti bralec (nelektorirano).