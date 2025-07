Bralec obiskal lokal na Korčuli, cena na računu ga je presenetila (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Lazo, ki je pred kratkim dopustoval na Korčuli. Kot pravi, sta z ženo počitnice preživela v Veli Luki, ob odhodu domov pa sta se ustavila še v lokalu v mestu Korčula. Tam sta za dve brezalkoholni pijači odštela 9 evrov in pol, kar je bralca presenetilo.

Privoščila sta si dve brezalkoholni pijači. FOTO: Bralec Lazo

Prvi mož Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je pred dnevi že pozval gostince, naj pametno določajo cene storitev, in poudaril, da so kljub ohranjanju cenovne konkurenčnosti dosegli rob. Kar se tiče gneče na plažah in v drugih turistično najbolj zanimivih delih obmorskih mest, iz Hrvaške prihajajo različne informacije. Ponekod ugotavljajo, »da tako malo turistov še ni bilo«, drugod, da ni večjih sprememb.

