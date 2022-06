Bralec ne more verjeti, kakšen avtomobil FURS prodaja na dražbi (FOTO)

Bralec Simon nam je posredoval fotografije avtomobila, ki ga na spletni dražbi prodaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Gre za model Fiat Ulysse, ki pa ni ravno najlepše ohranjen. »Poglejte, kakšna vozila na javni dražbi prodaja finančna uprava. Sramota!« se jezi Simon.

Avto je močno zanemarjen. FOTO: Furs

Kot je razvidno oklica omenjene dražbe, ki je objavljen na spletni strani Fursa, je vozilo staro 18 let, prevoženih pa ima nekaj več kot 320 tisoč kilometrov. Ob tem v opisu stanja opozarjajo, da ima avto »prazno baterijo, poškodovana zadnji odbijač in zadnji brisalec, prisotne so manjše sledi korozije, vozilo je zanemarjeno«. Izklicna cena je 250 evrov. Spletna javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je spletna javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni, še navajajo na Fursu.

