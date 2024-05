Bralec ne more verjeti, kaj se mu dogaja: Reševalni pas je najbrž za tujce sinonim za napihljiv obroč (FOTO)

Naš bralec Darko je obtičal v prometni konici pri Razdrtem.

»Tujci očitno v glavah glede prometne varnosti živijo vsaj desetletje, če ne več, za nami. 'Reševalni pas' jim je najbrž sinonim za napihljiv obroč za učenje plavanja otrok. Slovenski vozniki se sicer nekaj trudimo, a kaj, ko tuji tovornjakarji 'kampirajo' čez celoten vozni pas,« se je hudoval.

Ni odveč opomniti, da je reševalni pas zelo pomemben element prometne varnosti na cestah, zlasti v primeru prometnih nesreč ali drugih nujnih situacij, ko morajo reševalna vozila hitro priti do kraja dogodka. Gre za razporeditev vozil na cesti na način, da se med njimi ustvari dovolj prostora za prehod intervencijskih vozil (reševalcev, gasilcev, policije).

Trenutne razmere na slovenskih cestah

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste so daljši zastoji in daljši potovalni časi na ljubljanski obvoznici in na nekaterih cestah na območju Ljubljane.

Na območju Ljubljane so zastoji na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski z zamudo približno ene ure, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, na vzhodni obvoznici proti Štajerski in na južni obvoznici proti Dolenjski.

Na Primorskem so zastoji na primorski avtocesti med Senožečami in Ljubljano, proti Ljubljani, na posameznih odsekih z zamudo do ene ure, upočasnjen je promet na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno ter na vipavski hitri cesti iz smeri Vipave proti razcepu Nanos.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kilometer in pol dolg zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi zastoja in kontrole na avstrijski strani.

Na dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Šmarju - Sapu je zastoj.

Zastoji so na cestah v Ljubljani, Ljubljana–Vrhnika, Pivka–Postojna, med Selcami in Prestrankom ter med Matenjo vasjo in Prestrankom, na cestah skozi Postojno, Logatec in Vrhniko proti Ljubljani, Lucija–Strunjan in Šmarje–Koper, Lesce–Bohinjska Bistrica v obe smeri ter na cesti Lipce–Jesenice.