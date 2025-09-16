Bralec na nogah! V Ljubljani naletel na prizor, ki ga je razjezil: »Zakaj se vsi lahko držimo ...«

Iskanje parkirišča v Ljubljani je za mnoge nočna mora, saj se ta polnijo že zgodaj zjutraj, vozniki pa pogosto krožijo po mestnih ulicah dlje časa, preden najdejo mesto za svojega jeklenega konjička. Najbolj obremenjena so parkirišča v središču mesta, kjer so cene parkiranja visoke, prostora pa kljub temu kronično primanjkuje. Kljub vsemu se nekaterim zdi primerno, da parkirajo preko več parkirnih mest. Na tak prizor je naletel naš bralec.

»Če maš porša, ki stane za dva normalna avta, imaš lahko tudi dva parkinga,« je cinično zapisal ogorčeni bralec, ki nam je poslal fotografijo. »Zakaj se vsi lahko držimo narisanih črt parkirnih mest, le on ne? Pa to je neverjetno,« je še dodal.

Na takšen prizor je naletel. FOTO: Bralec

Avto je bil parkiran tako, da je bil kar postrani umeščen preko dveh parkirnih mest. Očitno se je vozniku tako mudilo, da je pridrvel na prostor in zapustil avtomobil, še predno bi dvakrat pomislil, da tudi drugi ljudje potrebujejo parkirna mesta.

