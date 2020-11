Bralec: Na meji brez maske, voznike pa brez kontrole spuščajo čez

Bralecnam je poslal vprašanje za ministrstvo za notranje zadeve. Zanima ga, »zakaj so na meji Šentilj iz Slovenijo v Avstrijo kontrole, ki jih izvaja vsaj pet policistov in vsaj pet vojakov, ki jemlje tudi brise, pri tem pa nosijo maske. Ko pa se peljem iz Šentilja in vstopam v Slovenijo, je tam le en policist, in še to brez maske. Da o kontroli prometa ne govorim. Tedensko se vozim domov že od januarja letos in niti enkrat samkrat me niso ustavili.«Z ministrstva za notranje zadeve so zapisali, da policisti na kontrolni točki Šentilj (avtocesta A1) izvajajo kontrolo z namenom ugotavljanja upravičenosti prehajanja notranje meje EU med Slovenijo in Avstrijo v skladu z odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije.»Kontrola se izvaja le na vstopu v državo, na dveh prometnih pasovih, ločenih za tovorna in osebna vozila. Na kontrolni točka sta vedno vsaj dva policista, ki tako kontrolo tudi izvajata. Policisti ob kontroli uporabljajo zaščitna sredstva, kot so rokavice in maske,« so nam sporočili.Kontrola na starem mejnem prehodu Šentilj (magistralka) se izvaja občasno in tudi takrat kontrolo izvajata vsaj dva policista.Po odloku in navodilu epidemiološke službe NIJZ lahko zdravstvena služba na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo, a se za zdaj to še ne izvaja.