Bralec: Na Krvavcu spet odpovedala gondola, je sploh še varno?

Malo pred 11. uro se nem je oglasil bralec, ki je zapisal, da je na Krvavcu zopet odpovedala gondola. »Je to sploh še varno,« je dejal.

Iz RTC Krvavec so nam odgovorili, da je kabinska žičnica res za nekaj trenutkov obtičala, a da so tehnično napako hitro odpravili. »Krožna kabinska žičnica je včeraj normalno obratovala. Danes zjutraj pred začetkom obratovanja je bilo ugotovljeno, da se je pojavila tehnična okvara.Takoj smo poklicali ekipo, ki je napako odpravila in kabinska žičnica že nekaj časa normalno in varno obratuje, zato morebitni prevoz smučarjev ne bo potreben. Napaka se je zgodila pred začetkom obratovanja, zato v času težav nihče ni bil na kabinski žičnici,« so nam odgovorili.

V začetku leta je bila panika sicer bistveno večja, saj je zaradi tehnične okvare kabinske žičnice skupina smučarjev za nekaj ur obtičala na Krvavcu.

