Bralec Mitja v šoku: »Le koga je zmotila, pijane turiste ali domače?« Imamo odgovor ljubljanske policije

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Mitja, ki je opazil vandalizem sredi prestolnice. Tako nam je posredoval fotografijo uničene vaze na mestnem trgu v Ljubljani pri prodajalni Steklarna Rogaška na Ključavničarski ulici.

Ob tem se je vprašal: »Le koga je zmotila velika vaza na mestnem trgu pri prodajalni Steklarna Rogaška, pijane turiste ali domače?«.

Ali so morda že na sledi osumljencem omenjenega vandalizma, preverjamo na PU Ljubljana. No, Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je zagotovil, da »po do sedaj izvedenem preverjanju, do sedaj nismo bili obveščeni o poškodovanju kot ga izpostavljate na območju centra Ljubljane.«

PU Ljubljana: Posledice vandalizma nosimo vsi

Na splošno pojasnjujejo, da je uničevanje spominskih plošč, klopi, igral na otroških igriščih, dreves in parkov, skrunitev grobov, razbijanje okrasnih plošč na zidovih, razbijanje šip in uličnih svetilk, pisanje po zidovih, prevračanje smetnjakov, uničevanje prometnih in drugih znakov, parkiranih avtomobilov, metanje kamnov v mimovozeča vozila in okna vlakov, nastavljanje skal na železniške proge postalo nekako del našega vsakdana, vendar nikakor ne nekaj, s čimer bi se lahko kar tako sprijaznili, saj vandalizem poleg neposrednih posledic v okolju pušča tudi motnje v družbenih odnosih in lahko vodi v brezbrižnost, strah in razkroj. Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju, je še dodal.

»Vsa neprimerna ravnanja v družbi je treba obsoditi in si ob tem prizadevati, da se spremenijo vzorci ravnanj posameznikov in skupin, ki menijo, da so takšna ravnanja sprejemljiva. Zato ob vandalskih dejanjih nikoli ne ostanite brezbrižni, češ saj to ni moje, to se me ne tiče in podobno. Pri tem apeliramo, da se vse oblike vandalizma takoj sporočijo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na 080 1200, na starše pa, da se z otroci pogovorijo o tovrstnih dejanjih, katere posledice pogosto odpravlja in škodo poravnava celotna skupnost,«.

