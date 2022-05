Bralec Miško v šoku: poglejte, kaj je našel pod pokrovom motorja (FOTO)

Bralec Miško je svoj jekleni konjiček odpeljal na redni letni servis, a ko je serviser odprl pokrov motorja, je tam opazil ogromne kose kruha. Pod pokrov avtomobila so se verjetno pozimi zalezli glodavci, kot so miši in podgane, a k sreči tam niso predolgo ostali, da bi preglodali kable.

Miši ali podgane so si pripravile velike kose kruha, a ga niso utegnile pojesti. FOTO: Miško, bralec poročevalec

Serviser nad videnim ni bil presenečen, saj se glodavci pozimi v iskanju toplote in zavetja zelo radi skrijejo pod pokrov motorja. Da so tam odkrili privlačnost zavetja pozimi, je opazila tudi bralka, ki pa je imela manj prijetno izkušnjo, saj miška ni utegnila pravočasno zbežati in jo je scvrlo.

Kaj lahko storite pred naslednjo zimo, da bi svoj avtomobil zaščitili pred glodavci? Voznikom ne preostane drugega, kot da v vozila namestijo posebne tablete, ki vsebujejo strup, svetujejo serviserji.

