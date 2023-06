Bralec meni, da mu pripadata dva regresa. Pa je to res?

Nekateri ste regres dobili, drugi ga še boste. Po zakonu ga morajo delodajalci zaposlenim, ki imajo pravico do njega (če je delavec zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta), nakazati do 1. julija. No, obstaja izjema: če delodajalca pesti nelikvidnost ter če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, ga lahko najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Minimalni regres sicer letos znaša 1203,36 evra, najvišji neobdavčeni pa 2.144 evra, kolikor znaša povprečna plača v Sloveniji.

Imel bi dva regresa

In medtem ko nekateri še čakajo na regres, se nekateri sprašujejo, ali jim pripadata dva.

Bralci ste nas opozorili na primer, ko je oseba zaposlena pri dveh delodajalcih za 20 ur na teden, skupaj torej 40 ur tedensko. Zaposleni pri dveh delodajalcih meni, da ker mu pripada polni dopust, mu pripadata tudi dva regresa – od vsakega delodajalca.

Na inšpektoratu za delo smo preverili, ali to drži.

Črno na belem

»Vprašali ste nas, če sta delodajalca v prekršku, ker mu nista izplačala celotnega regresa – torej da bi delavec prejel dvakrat najmanj minimalno plačo. Odgovarjamo, da delavec ni upravičen do prejema dvakratnega regresa. Glede na to, da je pri vsakem delodajalcu zaposlen za polovični delovni čas, mu je vsak izmed delodajalcev dolžan izplačati polovični regres,« so pojasnili. Koliko regresa bo tako dobil? V najslabšem primeru bo seštevek obeh regresov znašal toliko, kolikor znaša minimalna plača.

Ali mi pripada polni regres, če imam skrajšani delovni čas

V zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) najdete več o regresu v 131. členu. Med drugim navaja: »Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.«

Komu torej pripada polni regres kljub skrajšanemu delovnemu času? V 67. členu so zapisane naslednje izjeme: »Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.«

