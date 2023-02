Bralec Matjaž trdi, da Inštitut 8. marec laže: tako mu odgovarjajo oni

»Ta članek je popolna laž. Medvedi v Markovcih niso letos delali nič takšnega kar navaja inštitut 8. marec,« tako se je na navedbe inštituta odzval bralec Matjaž, ko je prebral članek o dogajanju na pustnem karnevalu v Markovcih.

Pravi, da so se letos »zaradi lanskih nesmiselnih pritiskov Nike Kovač medvedi odločili za parodijo in so bili celotno povorko zaprti v kletko, na kateri je bil en napis.« Dodaja, da so se morda zaradi tega napisa v inštitutu 8. marec počutili užaljene, in zaradi tega v medije plasirajo laži, da se je to dogajalo tudi letos. Bralec je poslal še fotografije, ki prikazujejo medvede na letošnji povorki. Prepričan je še, da bi bilo na mestu opravičilo.

Inštitut odgovarja

Na Inštitut smo naslovili vprašanja in jih vprašali, kako komentirajo trditve našega bralca, da so njihove navedbe laž. Zapisali so, da so po tem ko so letos objavili Facebook objavo, v kateri opozarjajo na pustno masko, ki normalizira spolno nasilje, so s strani udeleženk prejeli veliko sporočil, v katerih se nam za naša opozorila zahvaljujejo. »Že lani smo objavili vrsto objav, v katerih smo na normalizacijo spolnega nasilja z masko Raši medotov, z več organizacijami, ki se že vrsto let ukvarjajo s problematiko spolnega nasilja in nadlegovanja, pa smo županu Markovcev poslali tudi poziv, naj jasno zavzame stališče in se postavi na stran žrtev spolnega nasilja in nadlegovanja. Letošnji odziv je nastal na podlagi pričevanj, ki smo jih prejeli s strani udeleženk oziroma udeležencev letošnje povorke v Markovcih. Zato smo zapisali, da se praksa po naših informacijah nadaljuje, prejeli smo tudi več fotografij voza pustne maske Medveda z napisom 'Rašimo' za 8. marec.«

Zapisali so še, da so po letošnjem pozivu prejeli naslednje pričevanje: »Tako kot vsa leta do sedaj sem bila tudi letos na povorki v Markovcah. K sreči sma se s sestrico uspeli izmuznit. Sma se pa glede teh medvedov in ukrepov pogovarjale z domačini. Bilo je rečeno, da letos ne smejo uprizarjat posilstev in da bodo v kletki. A kak so prišli med ljudi, so zbežali iz nje in njihovi pazniki so rekli upsss, so ušli in počeli, kar jim je v naravi. Je pa bilo opaženo manjše število, saj se zaradi prepovedi, nekateri niso želeli obleči v masko, ker če ne smejo otipavat deklet potem jim to ni zanimivo. Zdi se mi žalostno, da mnogi moški, ne razumejo kako hudo neprijetna izkušnja je to za ženske, celo slišale sma komentarje, da to zdravi neplodnost«”

Trdijo, da so prek zasebnega sporočila so prejeli tudi naslednji odziv na letošnje pustovanje v Markovcih: »Pišem vam kot odziv na zapis Novo leto, ista zgodba. Seveda sem me je že lansko leto dotaknila zgodba markovskih medvedov. Ker sem domačinka, jih zelo dobro poznam. Tudi pri meni so ravno zaradi svoje "raši akcije" vedno vzbujali strah, če ne strahu pa zagotovo nelagodje. Vaš lanski odziv je dvignil precej prahu. Župan se je postavil na vašo stran in zahteval spremembe. S tem je seveda dobil številne nasprotnike tistih, ki zagovarjajo pustno tradicijo. Naj povem, da je bila letos opazna bistvena razlika. Medvedi niso lovili žensk in deklet, ampak so se seveda pričakovano odzvali na vaše in županove zahteve. Bili so umirjeni, vendar kot posmeh vam in županu zaprti v kletko.«

Ostro proti normalizaciji spolnega nasilja

V inštitutu so ob tem zapisali še, da četudi je letos morda manj pustnih mask Medvedov uprizarjalo spolno nasilje kot del svoje pustne tradicije, njihov letošnji voz z napisom 'Rašimo' za 8. marec kaže, da se jim ta običaj ne zdi sporen tudi po tem, ko je več udeleženk karnevala po letih tišine spregovorilo o občutkih strahu ob doživljanju te pustne tradicije.

»Ob tem ponovno opozarjamo, da spolno nasilje ni šala in ne sme biti namenjeno zabavi množic. Normalizacija spolnega nasilja in nadlegovanja ustvarja družbeno okolje, v katerem si žrtve o svoji izkušnji z nasiljem ne upajo spregovoriti, saj se počutijo, kot da so za nasilje krive same. Želimo si, da bi ne glede na okolje prišlo do prepoznavanja, zavračanja in obsojanja vsakršnega spolnega nasilja in da bi prakse, podobne pustni tradiciji v Markovcih, opustili s polnim zavedanjem njihovih negativnih posledic.«

