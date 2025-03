Bralec Marko ogorčen! Mestni redarji v enosmerni ulici v nasprotno smer?! (FOTO)

S spoštovanjem prometnih pravil je vedno težava. Vsi vemo, da jih moramo upoštevati, a se prepogosto zgodi, da to pozabimo ...

Tako nam je bralec Marko posredoval fotografije in opisal takšen primer.

FOTO: Bralec Marko

Pravi, da je v Ljubljani opazil mestne redarje na Prulah, ki so peljali v nasprotno smer v enosmerni ulici brez utripajočih luči. To naj bi se zgodilo po tem, ko sta redarja napisala kazni voznikom, ki so parkirali ob ulici, kjer parkiranje menda sploh ni jasno prepovedano.

Kako vse skupaj komentirajo na ljubljanskem mestnem redarstvu? Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.