Bralec Mario obupan nad cenami najema na slovenski obali. »Postajam bolj in bolj depresiven«

Vsak najemnik se bo strinjal, da so najemnine pri nas vse prej kot žepu prijazne. Res je sicer, da je njihova višina pogojena z lokacijo in drži, da Ljubljana, Bled z okolico in obala prekašajo ostale regije v Sloveniji, a dejstvo je, da višina najemnin narašča iz leta v leto in ni videti, da bi se zadeve umirjale.

V Sloveniji so cene nepremičnin namreč krepko nad evropskim povprečjem, visoka pa je posledično tudi cena najema. Če so se v Evropski uniji cene stanovanj od zadnjega četrtletja 2023 do zadnjega četrtletja lani dvignile v povprečju za 3,8 odstotka, so se v Sloveniji za kar 7,9, za kvadratni meter nepremičnine v Kopru ali v Ljubljani pa je treba odšteti že skorajda toliko kot na Dunaju.

Novi Monte Carlo ali raje hrvaška obala?

Na naše uredništvo je pisal bralec Mario, ki redno spremlja nepremičninski trg oddaje stanovanj, saj si želi živeti na slovenski obali. A kaj, ko so najemnine stanovanj tako visoke, da si jih, kljub temu da je redno zaposlen, ne more privoščiti.

»Cene najema nepremičnin na slovenski obali - novi Monte Carlo ali zgolj balon, ki čaka, da poči? Star sem 36 let, redno zaposlen delam od doma 2-3 krat na teden, redno spremljam oglase za najem stanovanja na slovenski obali, saj mi je že nekaj časa želja, da se preselim tja. Z vsakim spremljanjem ponudbe na trgu in cen postanem bolj in bolj depresiven. Zakaj?

Ker za 600 evrov/mesec plus stroški ločeno dobiš 'luknjo' ali pa neko 'za določen čas 6-8 mesecev do takrat, ko 'te vržejo ven in oddajo raje za Airbnb', ker se jim bolj 'izplača', turistom pa je vseeno, če spijo v socialistični luknji z Ikeinim pohištvom, ker bodo tam samo nekaj dni. Še posebej bi želel izpostaviti 1 oglas, ki mi je 'padel v oči' sicer nisem študent, ampak mi je žal potencialnih 'žrtev', ki bodo prav tako letele ven, ko bo Airbnbjeva sezona.

Lastnik zahteva 1200 evrov (400 po glavi) za pičlih 39 m2 in 1 spalnico, ki jo bi on oddal 3 študentom? Eden bi imel kavč za 400 EUR/ mesec. A je še to normalno? Gledajo na nas že kot na živali ali smo še ljudje v 2025? Po drugi strani bi recimo pri naših sosedih za istih 1200 evrov imeli nadstandardno 3 sobno stanovanje s pogledom na morje in teraso. Hrvati so prav tako del Airbnbjeve scene, ampak a je mogoče, da so cene najema bolj 'človeške' kot pri nas? Če se bo mačehovski odnos najemodajalcev na naši obali nadaljeval, mogoče namesto naše obale imenujem nov dom hrvaško obalo. Lep pozdrav, Mario.«

Najemnina za stanovanje na slovenski obali FOTO: Bralec Mario, zaslonski posnetek

