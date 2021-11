Bralec kupil krvavice, nato pa skoraj bruhal (FOTO)

V uredništvo smo prejeli fotografijo bralca Toneta iz okolice Ljubljane, ki si je v tem tednu zaželel krvavice. Ponje se je odpravil v bližnjo mesnico, kjer že leta kupuje vse vrste mesa. A tokrat se je očitno uštel.

»Čez noč sem jih pustil v hladilniku, pripravil pa sem jih naslednji dan. Vse skupaj se mi je zdelo malce sumljivo, saj so bile sluzaste. Spral sem jih pod vodo in jih položil v litoželezno ponev kot že mnogokrat prej.« A po treh minutah pečenja je Tone doživel neprijetno presenečenje. »Ko sem dvignil pokrovko, sem skoraj bruhal. Krvavice so povsem razpadle, rezultat pa lahko vidite na fotografiji.« Tudi vonj ni bil prijeten ...

Krvavice po treh minutah pečenja. FOTO: Tone, bralec poročevalec

Tone pravi, da mu ni preostalo drugega, kot da hrano zavrže. »Tega niti psu ne bi dal.« Večerja je tako splavala po vodi, se je pa prihodnji dan vrnil v mesnico, kjer so se mu opravičili in mu podarili novo porcijo krvavic, ki so bile po njihovih zagotovilih povsem sveže. »Upam, da bo v drugo boljše,« pravi, pri čemer priznava, da se mu je po tej slabi izkušnji jed nekoliko zamerila.

