Bralec Jože šokiran na madžarskem bencinskem servisu: Pred točenjem pritisne ceno

Včeraj smo poročali, da so na Madžarskem sprejeli odločitev, da bodo lahko po reguliranih cenah gorivo poleg domačih voznikov z madžarskimi registrskimi oznakami točili tudi vozniki avtomobilov s slovenskimi in srbskimi registrskimi tablicami, a bralec Jože iz okolice Šentjerneja, ki se je včeraj mudil na Madžarskem, je sporočil, da to ne drži.

Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic, Delo

»Včeraj popoldne sem bil v Lentiju, kjer sem obiskal štiri bencinske črpalke tudi zato, da preverim, za kakšno ceno bi lahko natočil gorivo. Po ceni 480 forintov (1,24 evra) je na voljo le za vozila z madžarskimi tablicami, za vse ostale brez izjem pa je po ceni 705,9 forintov. Na vsaki črpalki je uslužbenec, ki gleda registrske tablice in pred točenjem pritisne ceno. Preveril sem na dveh Molovih črpalkah, na OMW in Zala busu. Tako da ne držijo obljube, da bomo Slovenci izjema in bomo točili gorivo ceneje, torej po reguliranih cenah,« je zaključil bralec Jože.

Odgovor z bencinskega servisa

Na vse skupaj se je odzval tudi bralec Gellert, ki je raziskal situacijo, saj je madžarski OMV poslal vprašanja od cenah goriva. Napisali so mu, da po regulirani ceni lahko tankajo državljani tistih držav, kjer imajo prav tako regulirane cene tudi za Madžare. Za objavo seznama teh držav je pooblaščen zunanji minister, ki pa zaenkrat to še ni objavil. Vse dokler to ne bo objavljeno, uradno ni nobene take države, ki bi bila upravičena tankati po regulirani ceni.

Ste opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali posnetek.