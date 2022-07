Bralec Jani: Cene tega izdelka so zasoljene! Kar podvojile so se

V Sloveniji se uporablja pet glavnih virov energije za ogrevanje, pri čemer v največji meri okoli polovica vseh gospodinjstev uporabljajo lesno biomaso, torej drva in pelete ter kurilno olje. Sledijo še zemeljski plin, eletrika in toplotne črpalke. Medtem ko politika išče načine, kako poskrbeti za nižje cene električne energije in dovoljšno zalogo plina, pa se lesna biomasa letos izjemno podražila, kar opažajo tudi naši bralci.

Kakšne so izkušnje naših bralcev?

»Zanima me, kaj se dogaja s ceno peletov. Lani tak čas sem za tono oziroma paleto plačal 230 evrov, letos je čez 400 evrov. Za ogrevanje potrebujem štiri do pet palet, kar stane okoli 2000 evrov. Nisem edini, ki se ogreva s tem energentom, ampak nikjer ni zaslediti nobene teme o ceni peletov, kako jim je zrasla cena. Glede, na to, da imamo veliko gozdov bi lahko bile cene bolj ugodne. Oziroma, očitno naša vlada ne ve, da obstajajo tudi peleti,« je zapisal bralec Jani.

»V preteklih desetih letih se cene peletov niso bistveno spreminjale, paleta (990 kilogramov) najboljšega razreda A1 je stala okrog 260 evrov, plus minus desetak. Avgusta lani denimo 275 evrov. V drugi polovici januarja 370 evrov, kar je skoraj 35-odstotna podražitev. Če je torej paleta peletov najbolj kakovostnega razreda A1, ki je pred slabim letom stala 275 evrov, je zdaj po 545. Cena se je podvojila! Če bi ostala zvesta dozdajšnjim nemškim peletom, bi to pomenilo 2725 evrov – lani še 1375. Nazadnje sva se odločila za slovenske po borih 484 evrov za paleto, ki začuda tudi (še) niso bili razprodani. To je lupljenje ljudi,« je dogajanje na trgu v dveh kolumnah zapisal naš novinar Domen Mal.

Drva in pelete se običajno kupuje enkrat na leto v poletnih mesecih, ko so cene najnižje in da se zagotovi zaloga pred začetkom kurilne sezone. A problem je, kot kaže, da so trgovci cenejše pelete že razprodali, saj sta Bosna in Hercegovina ter Srbija zaradi hudega navala kupcev iz tujine in posledične eksplozije cen prepovedali izvoz lesnih proizvodov. Zaradi energetske krize se je povpraševanje po peletih menda celo podvojilo. Razlog za dvig cen pa je lahko tudi v tem, da so prodajalci take cene postavili zato, ker lahko.

